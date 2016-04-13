中国就七国集团外长声明召见有关国家驻华使节

路透北京4月13日 - 中国外交部周三称，已就七国集团（G7）外长会议声明召见有关国家驻华使节，对本周发布的该声明中反对东海和南海挑衅行为的内容表达了中方的立场。

外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，这次七国集团外长会前，本来认为这个会议应该跟中方没有什么太大关系。

陆慷指出，这个声明出来以后，中方确实认为有一些不正确的东西，有一些错误的东西，不对的当然要向有关国家表明中方的观点和立场。

“我们确实召见了有关国家的使节，严肃表明了中方对这个问题的立场，”陆慷说道。