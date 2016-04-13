中国就七国集团外长声明召见有关国家驻华使节

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京4月13日 - 中国外交部周三称，已就七国集团（G7）外长会议声明召见有关国家驻华使节，对本周发布的该声明中反对东海和南海挑衅行为的内容表达了中方的立场。
外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，这次七国集团外长会前，本来认为这个会议应该跟中方没有什么太大关系。
陆慷指出，这个声明出来以后，中方确实认为有一些不正确的东西，有一些错误的东西，不对的当然要向有关国家表明中方的观点和立场。
“我们确实召见了有关国家的使节，严肃表明了中方对这个问题的立场，”陆慷说道。
陆慷还表示，中方表明的立场与其公开的表态没有任何区别，是中方一贯坚持的立场。（完）
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。