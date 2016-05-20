焦点：想不出好主意 七国集团将只好“各走各的路”

2016年5月9日，日本共同社拍摄的图片显示，七国集团财长和央行总裁会议与会者在会前合影。Kyodo/via REUTERS

路透日本仙台5月20日 - 七国集团(G7)周五召开财长和央行总裁会议，但有关财政政策和汇率问题的分歧，可能导致他们最终同意“各走各的路”，以应对阻碍全球经济增长的风险。

由于央行多年来的印钞举措使货币政策被拉伸到极限，G7国家用以应对低通胀、低增长的政策日趋割裂。

齐聚日本仙台的G7财经领导人在周五的正式会议之前，就如何刺激经济增长征求了知名学者的建议，包括诺贝尔奖得主、经济学家Robert Shiller。

一名G7消息人士称，参会者一致认为，与其依赖短期财政或货币政策刺激，还不如实施结构性改革并叠加适当的投资，以实现可持续增长。

若是如此，日本期待让各国达成一致，认同有必要协同财政行动以刺激全球需求的希望，恐怕要破灭了。

迄今无迹象显示德国将回应日美两国力促增加财政刺激的呼吁，反倒对过度货币宽松的危险提出警告。

德国财政部长朔伊布勒周四表示，基于政府债务庞大且全球充斥过度流动性，“金融市场相当紧张不安”。

但G7官员已暗示，若日本呼吁采取更强力行动，运用货币、财政工具和结构性改革，那他们将不会反对。

那意味着尽管担忧前景存在风险，但G7各国财经领导人或许也无法就支撑全球增长的具体措施达成一致。

“我预期各国将会就如何通过货币、财政和反映各国需求的结构性政策来实现物价稳定及经济增长，直率地交换意见，”日本央行总裁黑田东彦周四告诉记者。

**英国退欧议题倍受关注**

在周五G7针对全球经济的讨论中，英国6月公投结果选择退出欧盟的风险，将成为重要议题。

“若英国退出欧盟，短期而言，可能导致金融市场剧烈震荡，”前述G7消息人士称。

在周六的第二天会议中，G7财经首长讨论的议题之一，将是提高网路安全的需要。

虽然随着金融交易日益全球化，决策官员长期以来一直高谈需要加强网路安全，但知悉相关讨论的多名消息人士表示，G7领袖愈来愈体认到必须采取迅速行动。

孟加拉央行帐户2月遭网路黑客盗款后，环球银行金融电讯协会(SWIFT)提醒其客户，已注意到近来出现多起网络问题，攻击者通过SWIFT的系统发送虚假信息。(完)