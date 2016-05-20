焦点：想不出好主意 七国集团将只好“各走各的路”

焦点：政府资本管控促使中企增加海外发债 不顾成本和风险
路透上海1月18日 - 中国当局支撑人民币汇率并抑制过热房地产市场的努力，正在激励更多中国企业不惜承担额外成本和风险，在香港以及其他海外中心发行外币计价债券，这其中也包括许多国营企业。
路透日本仙台5月20日 - 七国集团(G7)周五召开财长和央行总裁会议，但有关财政政策和汇率问题的分歧，可能导致他们最终同意“各走各的路”，以应对阻碍全球经济增长的风险。
由于央行多年来的印钞举措使货币政策被拉伸到极限，G7国家用以应对低通胀、低增长的政策日趋割裂。
齐聚日本仙台的G7财经领导人在周五的正式会议之前，就如何刺激经济增长征求了知名学者的建议，包括诺贝尔奖得主、经济学家Robert Shiller。
一名G7消息人士称，参会者一致认为，与其依赖短期财政或货币政策刺激，还不如实施结构性改革并叠加适当的投资，以实现可持续增长。
若是如此，日本期待让各国达成一致，认同有必要协同财政行动以刺激全球需求的希望，恐怕要破灭了。
迄今无迹象显示德国将回应日美两国力促增加财政刺激的呼吁，反倒对过度货币宽松的危险提出警告。
德国财政部长朔伊布勒周四表示，基于政府债务庞大且全球充斥过度流动性，“金融市场相当紧张不安”。
但G7官员已暗示，若日本呼吁采取更强力行动，运用货币、财政工具和结构性改革，那他们将不会反对。
那意味着尽管担忧前景存在风险，但G7各国财经领导人或许也无法就支撑全球增长的具体措施达成一致。
“我预期各国将会就如何通过货币、财政和反映各国需求的结构性政策来实现物价稳定及经济增长，直率地交换意见，”日本央行总裁黑田东彦周四告诉记者。
**英国退欧议题倍受关注**
在周五G7针对全球经济的讨论中，英国6月公投结果选择退出欧盟的风险，将成为重要议题。
“若英国退出欧盟，短期而言，可能导致金融市场剧烈震荡，”前述G7消息人士称。
在周六的第二天会议中，G7财经首长讨论的议题之一，将是提高网路安全的需要。
虽然随着金融交易日益全球化，决策官员长期以来一直高谈需要加强网路安全，但知悉相关讨论的多名消息人士表示，G7领袖愈来愈体认到必须采取迅速行动。
孟加拉央行帐户2月遭网路黑客盗款后，环球银行金融电讯协会(SWIFT)提醒其客户，已注意到近来出现多起网络问题，攻击者通过SWIFT的系统发送虚假信息。(完)
(编译 王颖/张若琪/蔡美珍；审校 白云/王兴亚/李春喜)
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