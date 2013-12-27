中国银河证券将增设107家分支机构

路透香港12月27日 -中国大型券商银河证券(6881.HK)周五称，近日收到中国证监会北京监管局的批覆，准许该公司于中国境内设立107家分支机构，业务网络明显扩大。

银河证券在联交所一份声明中称，获准设立的分支机构，包括7家分公司和100家证券营业部。公司将根据相关监管要求于批覆日（12月24日）起6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜。