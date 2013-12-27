中国银河证券将增设107家分支机构

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透香港12月27日 -中国大型券商银河证券(6881.HK)周五称，近日收到中国证监会北京监管局的批覆，准许该公司于中国境内设立107家分支机构，业务网络明显扩大。
银河证券在联交所一份声明中称，获准设立的分支机构，包括7家分公司和100家证券营业部。公司将根据相关监管要求于批覆日（12月24日）起6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜。
于今年6月末，银河证券共设有29家分公司、229家证券营业部；上半年代理买卖证券业务收入市场占有率5.28%，继续保持行业第一。
该股今天收跌0.15%，报6.57港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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