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中国财经 | 2013年 12月 27日 星期五 18:20 BJT

中国银河证券将增设107家分支机构

路透香港12月27日 -中国大型券商银河证券(6881.HK)周五称，近日收到中国证监会北京监管局的批覆，准许该公司于中国境内设立107家分支机构，业务网络明显扩大。

银河证券在联交所一份声明中称，获准设立的分支机构，包括7家分公司和100家证券营业部。公司将根据相关监管要求于批覆日（12月24日）起6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜。

于今年6月末，银河证券共设有29家分公司、229家证券营业部；上半年代理买卖证券业务收入市场占有率5.28%，继续保持行业第一。

该股今天收跌0.15%，报6.57港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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