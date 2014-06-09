银河证券：6月底流动性无须过虑 建议降低债市交易利得预期

路透北京6月9日 - 一年前发生在6月的“钱荒”令中国债市投资者心有余悸，银河证券报告认为，6月底料会出现季节性的利率波动，但无需过度担忧流动性，无论是利率还是融资可得性，都不会出现推动交易型机构被迫去杠杆的状况。

银河证券固收最新报告表示，对2014年债市牛市方向持积极态度，但对下半场仍持较谨慎态度，建议投资者降低交易利得预期，择机加久期。

报告分析，今年不会出现“钱荒”主因是央行无需通过流动性波动管理推动银行控制杠。今年与去年显着地不同在于两个部分：一、经济的下行压力更大；二、银行的经营行为更加谨慎，表内信用和非标的增长都保持克制。这使得央行无需通过流动性波动管理推动银行控制杠杆。

报告并表示，目前基本面不足虑，近期一系列先行指标表明二季度经济企稳，但经济并不会进入快速上行通道，工业产出缺口3月份企稳弱回升，之后走势比较平稳。基本面还不构成缩短久期的充分理由。

其次是资金面或者货币政策保持平稳。中期经济压力的客观现实，使得宽货币是可持续的。工业产出缺口企稳弱回升暗示核心通胀低位运行；银行有节制地控制信用供给有利于中期金融风险控制；宽货币将成为降低社会融资成本主要政策手段。

“流动性宽松是可持续的，我们没有观察到央行需要将目前流动性管理策略做出较大调整的迹象。因此，资金面也不是降杠杆的充分理由。”银河证券黄斌辉认为。

报告表示，对债市牛市方向持积极态度，但对下半场仍比较谨慎，主要因为，存款成本构筑了资金成本下限，资金成本的下行需要类似于降息这种强力政策的推动；中期信用增速下行不利于信用利差。预计债市将进入盘整阶段，获利盘有了结需要，但流动性支持足以消化回吐，调整幅度是有限的。（完）

(发稿 赵红梅; 审校 黄凯)

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