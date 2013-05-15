银河证券香港IPO招股价定为5.3港元

路透香港5月15日 - 据一名熟知情况的消息人士周三对路透称，中国大型券商银河证券(6881.HK)设定香港首次公开发售（IPO）招股价为每股5.3港元，筹资83亿港元（约10.7亿美元）。

银河证券此前收窄招股价区间至每股5.28-5.43港元，拟筹资82.8-85.1亿港元。

这是迄今为止香港在接近六个月内最大宗IPO。与银河证券同期招股的中石化炼化工程(2386.HK)将于今天稍后截止认购，其筹资额介乎130-174亿港元。

银河证券IPO获得七名基石投资者认购共计3.6亿美元的股份，而安排行数目达21家，刷新香港IPO纪录。

据招股书显示，这些安排行可以获取最多3,300万美元的费用，相当于承销佣金2%及激励费用1%。(完)

(记者 Elzio Barreto；编译 雷美珍；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。