中国银河证券集资高至15亿美元的IPO获联交所批准--IFR

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透香港4月11日 - 据汤森路透旗下IFR周四引述消息报导，内地第七大券商--银河证券集资高至15亿美元的香港首次公开发行（IPO）已获联交所批准，并将于4月22日当周展开推介。
银河证券上月中加入13间银行为其安排这宗IPO，连同此前已获委聘的中国银河国际、高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)，即共有16间银行参与。(完)
(编译 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。