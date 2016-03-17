中国和冈比亚自今日起恢复大使级外交关系--外交部

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透北京3月17日 - 中国外交部周四称，中国和冈比亚自今日起恢复大使级外交关系。
中国外交部发给路透的新闻稿称，外交部长王毅与冈比亚外交部长签署了两国关于恢复外交关系的联合公报。
中国外交部表示，坚持一个中国原则，是中国同任何国家建立和发展外交关系的前提和政治基础。
中国总理李克强周三在记者会上表示，李克强表示，只要遵循九二共识的基本原则，认同同属一个中国，两岸什么问题都好谈。
台湾民进党年初赢得总统大选，战胜国民党并实现政党轮替。候任总统蔡英文将在5月20日就任。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)