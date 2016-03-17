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时事要闻 | 2016年 3月 17日 星期四 19:25 BJT

中国和冈比亚自今日起恢复大使级外交关系--外交部

路透北京3月17日 - 中国外交部周四称，中国和冈比亚自今日起恢复大使级外交关系。

中国外交部发给路透的新闻稿称，外交部长王毅与冈比亚外交部长签署了两国关于恢复外交关系的联合公报。

中国外交部表示，坚持一个中国原则，是中国同任何国家建立和发展外交关系的前提和政治基础。

中国总理李克强周三在记者会上表示，李克强表示，只要遵循九二共识的基本原则，认同同属一个中国，两岸什么问题都好谈。

台湾民进党年初赢得总统大选，战胜国民党并实现政党轮替。候任总统蔡英文将在5月20日就任。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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