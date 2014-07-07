中国宣判全国最大网络赌博案 68人获刑

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透北京7月4日 - 新华社周五报导称，中国以网络赌博起诉了68人，分别判处其有期徒刑9年至1年5个月不等，并处罚金2000万元至5万元不等。
报导称，从2008年3月至2013年4月，该组织通过海外赌博网站在广东省运营。该组织利用这些网站吸引赌客，收取佣金。
报导援引广州市荔湾区法院的判决称：“此案68名被告人中，55人犯开设赌场罪，7人犯赌博罪，6人犯开设赌场罪、赌博罪两罪。”
报导称，这一网络赌博团伙内部层级类似“金字塔”结构，这些被告人多为亲属、熟人之间互相“发展”、互相合作。
自1949年以来，中国内地就禁止赌博。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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