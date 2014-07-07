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时事要闻 | 2014年 7月 7日 星期一 09:03 BJT

中国宣判全国最大网络赌博案 68人获刑

路透北京7月4日 - 新华社周五报导称，中国以网络赌博起诉了68人，分别判处其有期徒刑9年至1年5个月不等，并处罚金2000万元至5万元不等。

报导称，从2008年3月至2013年4月，该组织通过海外赌博网站在广东省运营。该组织利用这些网站吸引赌客，收取佣金。

报导援引广州市荔湾区法院的判决称：“此案68名被告人中，55人犯开设赌场罪，7人犯赌博罪，6人犯开设赌场罪、赌博罪两罪。”

报导称，这一网络赌博团伙内部层级类似“金字塔”结构，这些被告人多为亲属、熟人之间互相“发展”、互相合作。

自1949年以来，中国内地就禁止赌博。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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