中国逮捕13名引诱中国公民出境赌博的韩国人

路透北京10月14日 - 中国中央电视台报道称，中国逮捕了13名引诱中国公民前往韩国赌博的韩国籍赌场经理人和多名中国籍代理人。

央视《焦点访谈》节目周二报道称，中国公安部6月展开行动，摧毁了以免费食宿和旅游以及“免费的”色情服务引诱中国公民出境赌博的犯罪网络。

中国法律不允许赌场在境内进行广告宣传，但赌场运营者借宣传赌场所在地的度假胜地规避法律规定。

韩国旅游发展局的一位官员称，这13名韩国人是大韩休闲有限公司（GKL）(114090.KS)和Paradise(034230.KQ)的雇员，并称不清楚这些韩国人是否已遭到指控。

Paradise的一名发言人称，该公司的代表没有参与提供中国央视报道中提及的服务，但确认称遭到逮捕的13名韩国人有6人是其雇员。

未能立刻联络道GKL的发言人进行置评。（完）