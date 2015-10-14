中国逮捕13名引诱中国公民出境赌博的韩国人

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月14日 - 中国中央电视台报道称，中国逮捕了13名引诱中国公民前往韩国赌博的韩国籍赌场经理人和多名中国籍代理人。
央视《焦点访谈》节目周二报道称，中国公安部6月展开行动，摧毁了以免费食宿和旅游以及“免费的”色情服务引诱中国公民出境赌博的犯罪网络。
中国法律不允许赌场在境内进行广告宣传，但赌场运营者借宣传赌场所在地的度假胜地规避法律规定。
韩国旅游发展局的一位官员称，这13名韩国人是大韩休闲有限公司（GKL）(114090.KS)和Paradise(034230.KQ)的雇员，并称不清楚这些韩国人是否已遭到指控。
Paradise的一名发言人称，该公司的代表没有参与提供中国央视报道中提及的服务，但确认称遭到逮捕的13名韩国人有6人是其雇员。
未能立刻联络道GKL的发言人进行置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。