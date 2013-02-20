中国三亚当局关闭海南博彩吧

苏格兰议会支持举行新独立公投 英国政府立即表态拒绝讨论
路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透2月19日 - 中国当局称，周二关闭了海南的无现金博彩吧。日前路透相关报道令这家博彩吧受到关注。
在中国，只有澳门允许赌博合法存在。去年澳门博彩业收入380亿美元，如果其他地方也可以合法赌博，澳门的博彩业可能受到威胁。
三亚市文化广电出版体育局副局长陈光发表示，已经关闭了这家博彩吧，正在进行相关调查，目前看来商家违反了运营管理规定。
她指出，当初核准开业时，相关监管和营业证明显示这是一个娱乐场所，但是其中一些游戏活动超出了营业许可范围，因此被关闭。
她拒绝评论博彩吧内的活动是否构成赌博，调查尚未完成。路透并未看到陈光发所指的监管或营业证明。
“我们的博彩吧是国内首家。政府在看，这是个试点，”博彩吧所有者张宝全近期接受路透采访时表示。
三亚当局随后表示，从未允许任何形式的博彩活动，并关闭了这家博彩吧，当地警方正在进行相关调查。
三亚湾红树林度假酒店公关人员Belinda Chen拒绝确认当局是否对博彩吧进行调查。她表示，博彩吧因空调故障从当日上午开始关闭。
无法联系到张宝全对此置评。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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