中国三亚当局关闭海南博彩吧

路透2月19日 - 中国当局称，周二关闭了海南的无现金博彩吧。日前路透相关报道令这家博彩吧受到关注。

在中国，只有澳门允许赌博合法存在。去年澳门博彩业收入380亿美元，如果其他地方也可以合法赌博，澳门的博彩业可能受到威胁。

三亚市文化广电出版体育局副局长陈光发表示，已经关闭了这家博彩吧，正在进行相关调查，目前看来商家违反了运营管理规定。

她指出，当初核准开业时，相关监管和营业证明显示这是一个娱乐场所，但是其中一些游戏活动超出了营业许可范围，因此被关闭。

她拒绝评论博彩吧内的活动是否构成赌博，调查尚未完成。路透并未看到陈光发所指的监管或营业证明。

“我们的博彩吧是国内首家。政府在看，这是个试点，”博彩吧所有者张宝全近期接受路透采访时表示。

三亚当局随后表示，从未允许任何形式的博彩活动，并关闭了这家博彩吧，当地警方正在进行相关调查。

三亚湾红树林度假酒店公关人员Belinda Chen拒绝确认当局是否对博彩吧进行调查。她表示，博彩吧因空调故障从当日上午开始关闭。

无法联系到张宝全对此置评。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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