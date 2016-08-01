中国财团同意44亿美元收购Caesars在线游戏业务

路透7月30日 - 相关公司表示，一个包括上海巨人网络科技和阿里巴巴(BABA.N)创始人马云在内的中国财团，已同意出资44亿美元现金收购Caesars Interactive Entertainment Inc的在线游戏部门。

Caesars Interactive Entertainment目前由美国博彩娱乐控股公司Caesars Acquisition Co (CAC) (CACQ.O)和Caesars Entertainment Corp CRZ.O拥有。这两家公司启动了一项复杂的并购交易，需要现金。

路透曾在7月21日率先报导，Caesars Interactive Entertainment与巨人网络为首的财团之间有一个很短的独家谈判期。

中国游戏公司急于向海外扩张。6月份，中国最大社交网络暨线上娱乐公司腾讯控股(0700.HK)同意从软银(9984.T)手中买入芬兰手机游戏公司Supercell的 多数股权，交易金额达86亿美元。(完)