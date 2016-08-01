中国财团同意44亿美元收购Caesars在线游戏业务

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透7月30日 - 相关公司表示，一个包括上海巨人网络科技和阿里巴巴(BABA.N)创始人马云在内的中国财团，已同意出资44亿美元现金收购Caesars Interactive Entertainment Inc的在线游戏部门。
Caesars Interactive Entertainment目前由美国博彩娱乐控股公司Caesars Acquisition Co (CAC) (CACQ.O)和Caesars Entertainment Corp CRZ.O拥有。这两家公司启动了一项复杂的并购交易，需要现金。
路透曾在7月21日率先报导，Caesars Interactive Entertainment与巨人网络为首的财团之间有一个很短的独家谈判期。
中国游戏公司急于向海外扩张。6月份，中国最大社交网络暨线上娱乐公司腾讯控股(0700.HK)同意从软银(9984.T)手中买入芬兰手机游戏公司Supercell的 多数股权，交易金额达86亿美元。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。