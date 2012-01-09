深圳官员寻求公开大运会收支--报导

路透1月9日电---《南方日报》周一报导称，面对媒体报导去年世界大学生运动会开支庞大并存在欠账问题，深圳市多位政协委员和人大代表正在寻求全面公开大运会的经费收支。

部分地方媒体去年报导称，大运会及相关基础设施项目耗资超过3000亿元。深圳市政府随後对此予以否认。

《南方日报》称，深圳市一些政协委员和人大代表要求政府尽快公开大运会的经费收支详情。

报导援引未具名政协委员的话发问："大运会到底花了纳税人多少钱？国家有多大的补助？"

中国展示性的体育赛事成本高昂一直遭到媒体的公然指责，比如像2010年广州召开的亚运会和2008年的北京夏季奥运会。根据官方数据，北京奥运会总计耗资340亿美元。