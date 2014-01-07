中国解除游戏机销售禁令

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透北京1月7日（记者 Paul Carsten） -中国国务院发布通知称，允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售。这为索尼(6758.T)、微软(MSFT.O)、任天堂(7974.T)等企业进入中国游戏机市场铺路。中国的游戏机市场规模接近140亿美元。
中国国务院周一在网站上发布声明称，允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售，通过文化主管部门内容审查的游戏游艺设备可面向国内市场销售。
中国游戏机销售禁令于2000年实施，目的是为了防止青少年沉迷游戏，但长期以来游戏机产品在中国市场还是可以通过非法渠道获得。
国务院没有说明解禁期有多长，亦未对相关外资企业的具体要求作说明。
路透尚未联系到中国政府官员对相关规定进行阐明。
任天堂对路透称，最新规定与去年9月时的情况相比变化不大。中国政府当时称计划解除游戏机禁令。
任天堂日本公关经理Yasuhiro Minagawa称，“这仅意味着刚开始了一步。”
路透尚未联系到索尼和微软方面对此置评。
根据12月的中国游戏产业年会发布的数据，2013年中国视频游戏市场规模较2012年增长38%，达到831.7亿元人民币（137.4亿美元）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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