中国考虑取消视频游戏机禁令--报道

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透上海1月28日 - 《中国日报》周一报道称，中国正考虑取消实施长达十多年的视频游戏机禁令。这一消息促使索尼(6758.T) 、任天堂7974.OS等主要的游戏机硬件生产商股价飙升。
去年11月，索尼的PlayStation 3获得了中国安全标准机构颁发的质量许可，诱发了人们对中国政府取消该禁令的猜想。出于保护儿童身心发展的考虑，中国2000年开始实施游戏机禁令。
《中国日报》援引文化部未具名消息人士的话报道称，文化部正在审核相关政策，也进行了若干调查，正在与其他各部门讨论取消游戏机禁令的可能性。
报道称，由于该禁令是十多年前由七部委联合发布，因而取消该禁令需这七部委全票通过。
文化部文化市场部门的一名官员否认了该报道。
这位白姓官员对路透表示，文化部没有考虑取消该禁令。
在日本东京，索尼股价一度高涨超过8%，而任天堂的股价上升3.5%，两者均优于日经指数表现。
索尼旗下索尼电脑娱乐公司发言人Yoshiko Uchiyama表示，她无法即刻就此报道置评。
任天堂的发言人亦拒绝就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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