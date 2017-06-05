甘肃原省委常委、副省长虞海燕严重违纪被开除党籍和公职--中纪委

路透北京6月4日 - 中国中央纪委监察部网站周日宣布，甘肃省原省委常委、副省长虞海燕严重违纪被开除党籍和公职。日前已其严重违纪问题进行了立案审查。

中纪委称，虞海燕身为党的高级领导干部，毫无政治信仰和党性观念，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，严重损害甘肃省特别是兰州市的政治生态，性质十分恶劣、情节特别严重、社会影响极坏。

决定给予虞海燕开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

经查，虞海燕严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律，毫无党性原则和组织观念，搞团团伙伙，培植私人势力，对抗组织审查，拉拢腐蚀纪检干部和巡视干部，打探巡视信息，干扰监督执纪工作。

违反中央八项规定精神，变公务接待场所为个人奢靡享乐据点，长期占用企业提供的住房和车辆；违反廉洁纪律，利用职权为亲属经营活动谋利，纵容、默许亲属利用其职务影响谋取私利，违规从事营利活动，收受礼品、礼金，搞权色交易；违反工作纪律，违规将国有企业大额资金外借。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。 （完）