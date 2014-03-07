高虎城：对今年外贸增长目标有信心（更新版）

* 中国对实现今年外贸增长7.5%目标充满信心

* 综合利用外资优势未变，重点研究服务领域开放

* 高度关注TPP，与主要谈判方保持沟通

* 尽快总结上海自贸区可复制经验，有序推广

路透北京3月7日 -中国商务部长高虎城周五称，综合分析2014年国内外经济市场形势，对中国外贸实现7.5%的增长充满信心；并称中国综合利用外资的优势并没有改变，下一步将重点研究服务领域开放。

他在“两会”记者会上并表示，高度关注TPP（跨太平洋战略经济伙伴关系协定）谈判进程，评估期其发展情况并与主要谈判方保持沟通；而且中国也要积极推进自贸区战略。

“综合分析2014年整个国际市场形势，我们对2014年中国外贸实现7.5%的增长是充满信心的，”高虎城说。

他并解释称，从国际需求来看，2014年国际经济保持继续复苏势头，特别是发达国家经济复苏，需求缓慢增长，对中国出口有帮助；新兴经济体虽然出现状况，但基本面良好，有能力克服困难，逐渐在2014年有所回升和好转。

而国内来看，一方面国际金融危机促使中国外贸企业已经在自我调控，另一方面体制和机制的创新将有利于激发企业制度红利。

中国2014年1月进出口双双录得双位数同比增速，令人惊喜。最新路透调查结果显示，中国2月进出口增速料较1月温和回落，其中出口同比增长6.8%，进口增长8%，主要受春节因素令当月工作日减少影响。中国去年进出口总额实际增速为7.6%。

高虎城并指出，中国综合利用外资的优势并没有改变，只是在方向、结构和领域方面发生了变化，譬如如今超过一半外资是投向服务领域；下一步将进一步扩大开放，特别是改善投资环境。

据他介绍，有调查结果显示，85%以上的外商投资企业是盈利的，而且有90%以上的企业愿意继续在中国扩大投资。

“重点研究下一步的开放措施，首先是在服务领域的开放，”他说，针对金融、教育、文化、医疗和育幼养老等十个服务行业和一般的制造业，商务部将会同有关部门研究放宽外资在股比比例和经营范围等方面的限制。

商务部数据显示，中国2013年实际使用外资累计1,175.86亿美元，同比增长5.25%；其中服务业实际使用外资614.51亿美元，同比增长14.15%，在FDI总量中占比52.3%，首次占比过半。

**积极推进自贸区战略**

世界贸易组织(WTO)多哈回合谈判陷入僵局，近期由美国主导的TPP谈判吸引多数投资人目光，但已经成为全球货物贸易第一大国的中国却不在TPP之列。

对此，高虎城表示，现在WTO成员都在积极探讨早期收获的实施和结束多哈会合谈判的路径和选项；中方同时也高度关注TPP谈判进程，评估期其发展情况，并与主要谈判方保持沟通。

他指出，区域的安排和双边贸易和投资自由化的安排，是对多边贸易体制有益的补充，中国也在推进自身的自贸区网络的建设，除中韩、中澳、中日韩等谈判外，还在准备其它国家前期自贸区谈判的预可研和可研协定。

高虎城对中澳自贸协定的前景看法乐观，表示目前技术性磋商已经进行两轮，并期待着接下来在澳官员对华访问当中开启新一轮正式谈判。

而通过中欧妥善解决光伏贸易摩擦的案例可以看到，中方完全有能力有智慧去管控中欧在经贸领域的关系，最近将举行中欧投资协定的第二轮谈判。

在谈及广东等一些地区提出建立自贸区申请的问题时，高虎城表示，商务部和相关省市区有密切联系和沟通，下一步将在评估上海自贸区的经验基础之上，尽快形成一批可复制、可推广的经验。

“我们要通过这个总结经验，指导上海有关方面修订的负面清单，缩小清单的范围，放宽限制的要求，从而在体制机制上形成可复制、可推广的经验，在党中央和国务院的统筹安排之下，在其他地区有序地推开。”他说道 (完)

欲览详情，请点击中国政府网网上直播链接 here

(发稿 李文科；撰写 乔艳红；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。