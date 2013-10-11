北京控股降价收购中国燃气股份

路透香港10月11日 - 中国主要城市燃气供应商--北京控股有限公司(0392.HK)公布调价收购中国燃气(0384.HK)股份的价格后，周五早盘瞬间上冲后转跌。

北控于7月底公布计划以82.22亿港元代价向母公司北京控股集团收购其所持中国燃气约22%的股份，惟市场对于此项高价收购交易所带来裨益存疑，而北控一再延迟发出股东通函及召开股东特别大会安排。

北控周四晚的公告称，决定将收购价调低10%至73.96亿港元。该公司副主席周思在公告中称，“经考虑中国燃气股份之现行市价后，董事会认为补充协议之条款属公平合理。”

投行德意志银行的报告称，经调低的收购作价比较合理，也较容易被市场接受，然相比母公司的购入价仍有55%溢价，交易对北控来说并非特别有利，因每股盈利提升幅度轻微。

北控集团购入中国燃气股份的平均价格为每股4.54港元﹐原计划以每股7.8港元注入北控，现降价至每股7.02港元。中国燃气在过去三个月累计涨逾8%，现报8.42港元。

北控称，代价仍以20亿港元现金以及发行新股支付，但维持发行价于每股55港元，股份发行数目遂由1.13亿股减少至9,810万股，相当于经扩大后股本7.8%的股份。

完成后，母公司的持股量将由57.86%升至61.13%。

北控今早开低后一度冲高0.84%后再转跌，香港时间11:23，报59.25港元，跌0.34%；大市恒生指数.HSI则大涨1.24%。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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