中国燃气再度推迟完成收购百江气体股权

路透香港12月27日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周四称,再度推迟完成收购百江气体余下51%股权之交易日期至2013年6月底为止,因尚未取得中国政府相关批文.

中国燃气现持有百江气体49%权益,并于去年6月决定以现金总代价2.597亿港元收购百江气体余下权益,但期间受中国石化(0386.HK)(600028.SS)和新奥能源(2688.HK)财团收购要约影响而拖延.

中国燃气在联交所一份声明中称,由于尚未取得中国法律规定之51%协议及其项下拟进行交易所需之反垄断批文,故交易尚未完成.公司并称,买卖双方已签订补充协议,将协议之最后截止日期进一步延至明年6月30日,并对交易协议条款作出相应修改.

百江气体主要在中国从事液化石油气终端零售,分析师寄望中国燃气对百江气体进行整合,有助于中国燃气改善液化石油气业务营运效率.

中国燃气的天然气业务利润丰厚,惟销售液化石油气的利润微薄.除了整合百江气体之外,市场并寄望中国燃气与中石化能够展开战略性业务合作,来提升液化石油气业务获利.

今年10月,中石化与中国燃气签订战略合作框架协议,双方将在天然气和液化石油气上开展合作,其中亦包括由中石化增持中国燃气的股份.

中国燃气周四收升0.49%,报6.14港元.(完)

(记者 雷美珍; 审校 林高丽)

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