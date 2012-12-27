中国燃气再度推迟完成收购百江气体股权

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透香港12月27日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周四称,再度推迟完成收购百江气体余下51%股权之交易日期至2013年6月底为止,因尚未取得中国政府相关批文.
中国燃气现持有百江气体49%权益,并于去年6月决定以现金总代价2.597亿港元收购百江气体余下权益,但期间受中国石化(0386.HK)(600028.SS)和新奥能源(2688.HK)财团收购要约影响而拖延.
中国燃气在联交所一份声明中称,由于尚未取得中国法律规定之51%协议及其项下拟进行交易所需之反垄断批文,故交易尚未完成.公司并称,买卖双方已签订补充协议,将协议之最后截止日期进一步延至明年6月30日,并对交易协议条款作出相应修改.
百江气体主要在中国从事液化石油气终端零售,分析师寄望中国燃气对百江气体进行整合,有助于中国燃气改善液化石油气业务营运效率.
中国燃气的天然气业务利润丰厚,惟销售液化石油气的利润微薄.除了整合百江气体之外,市场并寄望中国燃气与中石化能够展开战略性业务合作,来提升液化石油气业务获利.
今年10月,中石化与中国燃气签订战略合作框架协议,双方将在天然气和液化石油气上开展合作,其中亦包括由中石化增持中国燃气的股份.
中国燃气周四收升0.49%,报6.14港元.(完)
(记者 雷美珍; 审校 林高丽)
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