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中国财经 | 2016年 9月 20日 星期二 16:33 BJT

中国燃气澄清无意参与竞投英国国家电网旗下天然气业务

路透香港9月20日 - 中国主要城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周二称，该公司从未就竞投英国国家电网的天然气业务进行讨论，亦无任何意向参与有关竞投。

此前英国星期日泰晤士报报导，复星国际(0656.HK)联手中国燃气竞投英国国家电网旗下天然气分销网络业务的控股股权，价值约达110亿英镑。

中国燃气在联交所的声明并称，董事会并不知悉导致上述新闻报导的资料来源。

该股今天收市持平于12.3港元，过去一个月累计跌6%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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