中国燃气澄清无意参与竞投英国国家电网旗下天然气业务

2016年中国实际使用外资8132亿人民币 同比增4.1%--商务部
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透香港9月20日 - 中国主要城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周二称，该公司从未就竞投英国国家电网的天然气业务进行讨论，亦无任何意向参与有关竞投。
此前英国星期日泰晤士报报导，复星国际(0656.HK)联手中国燃气竞投英国国家电网旗下天然气分销网络业务的控股股权，价值约达110亿英镑。
中国燃气在联交所的声明并称，董事会并不知悉导致上述新闻报导的资料来源。
该股今天收市持平于12.3港元，过去一个月累计跌6%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。