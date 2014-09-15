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中国财经 | 2014年 9月 15日 星期一 18:22 BJT

中海油在南海发现深水高产气田

路透北京9月15日 - 中国海洋石油总公司周一表示，公司在南海北部发现深水大气田。

中海油在其网站（www.cnooc.com.cn）上发布的消息称，“海洋石油981”钻井平台在南海北部深水区陵水17-2-1井测试成功，获得高产油气流。

新华社援引中海油南海西部石油管理局局长谢玉洪的说法称，陵水17-2测试日产天然气5,650万立方英尺，相当于9,400桶油当量。

新华社报导称，此次发现的陵水17-2气田距海南岛150公里。（完）

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