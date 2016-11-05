中国十三五将控制温室气体排放 2020年单位GDP二氧化碳排放下降18%

路透北京11月4日 - 中国国务院发布“十三五”（2016-2020年）控制温室气体排放工作方案称，到2020年，单位国内生产总值（GDP）二氧化碳排放比2015年下降18%，碳排放总量得到有效控制，并将推动制订应对气候变化法，适时修订完善应对气候变化相关政策法规。

周五中国政府网刊登方案指出，中国将实施能源消费总量和强度双控，到2020年，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，单位国内生产总值能源消费比2015年下降15%，非化石能源比重达到15%。2020年单位工业增加值二氧化碳排放量比2015年下降22%。

中国要优化利用化石能源，控制煤炭消费总量，2020年控制在42亿吨左右。推动雾霾严重地区和城市在2017年后继续实现煤炭消费负增长。积极开发利用天然气、煤层气、页岩气，加强放空天然气和油田伴生气回收利用，到2020年天然气占能源消费总量比重提高到10%左右。

通知指出， 推动建立企业温室气体排放信息披露制度，国有企业、上市公司、纳入碳排放权交易市场的企业要率先公布温室气体排放信息和控排行动措施；制定覆盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力和航空等八个工业行业中年能耗1万吨标准煤以上企业的碳排放权总量设定与配额分配方案，实施碳排放配额管控制度。

中国将推动区域性碳排放权交易体系向全国碳排放权交易市场顺利过渡，建立碳排放配额市场调节和抵消机制，建立严格的市场风险预警与防控机制，逐步健全交易规则，增加交易品种，探索多元化交易模式，完善企业上线交易条件，2017年启动全国碳排放权交易市场。

此外，中国将加大中央及地方预算内资金对低碳发展的支持力度，完善气候投融资机制，更好发挥中国清洁发展机制基金作用，积极运用政府和社会资本合作（PPP）模式及绿色债券等手段；研究有利于低碳发展的税收政策。加快推进能源价格形成机制改革，规范并逐步取消不利于节能减碳的化石能源补贴。（完）

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