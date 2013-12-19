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时事要闻 | 2013年 12月 19日 星期四 18:33 BJT

中国在南海探明可观储量的可燃冰

路透北京12月19日（记者 陈爱珠） -中国称在南中国海北部探明大量可燃冰，成为全球少数几个正在探寻这一潜藏巨量能源的国家之一。

可燃冰又称天然气水合物，深藏于大洋底部，目前尚无技术对其进行商业开采，大规模开发可能要在2030年以后才可实现。

周二，中国国土资源部宣布，在广东沿海珠江口盆地东部海域首次钻获高纯度天然气水合物，分布面积55平方公里，控制储量相当于1000-1500亿立方米天然气。

国土资源部下属的广州海洋地质调查局经过近四个月的勘探，通过实施23口钻探井，钻取了高纯度天然气水合物样本。

此次探明的天然气水合物赋存于水深600-1100米的海底以下220米以内的两个矿层中，上层厚度15米，下层厚度30米。

国土资源部网站上的报道称：“证实了我国珠江口盆地海域蕴藏有丰富的天然气水合物资源，实现了天然气水合物资源调查的战略突破。由此使我国成为继美国、日本、印度之后第四个通过国家级研发计划采到水合物实物样品的国家。”

国土资源部地质勘查司副司长车长波称，中国将在目标地区采取更多样本，并就如何开发能源开展更多的研究。

他通过电话告诉路透：“没有成熟的技术就无法开发这些资源。”

中国自2002年起开始正式研究天然气水合物，政府将其列为国家重点科研项目。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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