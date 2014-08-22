《RUSSELL专栏》中国天然气困境：涨价与促进需求能否兼得？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点。
路透澳洲朗塞斯顿8月21日 - 近期两条消息清晰地反映出中国的天然气困境：一条是天然气涨价，一条是两家天然气加工厂关闭。
这显示了中国政府试图保持的微妙平衡：既要把天然气价格调高到足以维持开发、生产和进口增长的水平，又不能高到损害需求。
为更好地利用价格杠杆引导资源合理配置，中国国家发改委公布，自2014年9月1日起，非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元，居民用气门站价格不作调整。
这次涨价是为了推进该领域改革，让天然气价格更准确反映生产、运输和存储成本。
消息人士表示，中国石油 601857.SS 0857.HK 正在评估数十亿美元的液化天然气(LNG)项目投资，关闭两个亏损的天然气液化厂。LNG用于替代柴油，用作汽车和船只燃料。
中石油旗下昆仑能源(0135.HK)已经耗费数十亿美元建造小规模LNG工厂，以利用主要分布在中国西部和北部的小型气田。
这些工厂计划用于提供LNG，以替代卡车和内河船只所用的柴油。但2013年以来，气价上涨33%，原料成本增长使得这些工厂难以盈利。
虽然在使用天然气的整体计划中只是九牛一毛，昆仑能源的问题折射出了中国面临的挑战：在提高天然气价格的同时，还试图增加其使用。
污染已经成为中国的重要社会问题，天然气被视作电煤以及运输用柴油和燃料油的最佳替代品。
天然气发电厂平均排放的二氧化碳约为燃煤电厂的一半。对于控制污染来说更重要的是，其排放的氮氧化物不到后者三分之一，硫化物更是只有后者的1%。
中国的天然气使用量日渐增加。据咨询机构FGE在8月20日的报告，2013年占一次性能源消费的5%，2000年时为2%。
虽然这个比例和很多发达国家相比还较低，但FGE预计天然气需求年均将增长7.5%，2030年占到能源消费的8%。
这些增加的天然气需求将由多个来源满足：国内产量增长(主要来自页岩气)、通过管道增加进口(主要来自俄罗斯)和提高LNG进口。
**鼓励生产，却抑制了需求？**
但中国天然气需求增长的关键将在于定价，以及在鼓励国内生产与进口，和涨价抑制了消费间取得平衡。
目前看来，中国正开始要找出正确的平衡。
最新的调价措施使中国国内大宗用户的价格，来到每百万英热单位(mmBtu)10.64美元左右，和当前每百万英热单位10.80美元的亚洲LNG现货价LNG-AS，及俄罗斯输气管线交易每百万英热单位约10美元的价格大致相当。
然而这种情况可能随着时间发生改变；LNG现货价目前处于2011年3月以来最低水准，即将到来的北方冬季季节性需求可能使价格上升。
鉴于未来三年还有即将投产的额外供应，因此LNG买家莫不冀望将出现结构性降价。澳洲有七个项目正在建设，美国可能还有五个项目将投入。
但即便长期能维持得下去的LNG价格大约是每百万英热单位12-13美元，这仍暗示中国国内价格需上调约20-30%。
尽管相比LNG，预计2018年开展的俄罗斯管线输气交易定价诱人，但报导的成本只是输送至中国边境。再要运送至北京等主要市场可能每百万英热单位还得另加3-4美元。
如果中国气价调涨到每百万英热单位近13美元，而且是包含居民用户在内的所有客户，那意味管线输送和LNG供应不会赔钱，且将鼓励国内生产商的生产。
不过迄今中国加速开发页岩气的努力大体令人失望，尽管严格来说，中国拥有全世界最大的蕴藏量。
上调价格或许只是让企业加强探勘努力所需的一点鼓励，但似乎也是页岩气前景的现实所趋。据8月7日的报导，中国已将到2020年的页岩气产量预测值减半到300亿立方米。
尽管页岩气产量减少或许让LNG生产商感到高兴，但与此同时，支持使用天然气替代较便宜的煤炭仍是中国一大挑战。
最终，中国相关当局得决定他们准备付出多少，以使用较清洁燃料，并确定那是否意味补贴天然气或提高燃煤课税，抑或两者并用。(完)
(编译 朱晓军/张若琪 审校 张荻)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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