周二起汽、柴油价格五连降 分别调100和95元/吨--发改委

贸易保护主义是“增长之敌” 开放才是“增长之机”--人民日报
路透北京4月25日 - 人民日报周二刊登署名钟声的评论文章称，面对当下诸多不确定性交织的世界形势，贸易保护主义是“增长之敌”，开放才是“增长之机”。
路透北京9月29日 - 中国国家发改委周一称，自周二（30日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低100元人民币和95元。这是今年初以来第13次调整成品油价格，也是连续第五次下调。
发改委发布的通知称，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8,200和7,105元。其他成品油价格相应调整。供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额调整。
调整后的汽、柴油标准品最高供应价格每吨分别为8,600元和7,505元。其中，供渔业、林业、农垦用汽、柴油供应价格暂按供军队用油价格执行。
发改委上次调整油价是在9月17日零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低140元和135元。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月25日 - 人民日报周二刊登署名钟声的评论文章称，面对当下诸多不确定性交织的世界形势，贸易保护主义是“增长之敌”，开放才是“增长之机”。
路透北京4月24日 - 中国蚂蚁金服周一表示，希望与至少一家支付企业联手以扩大在日本的业务。该公司正在迅速扩张亚洲业务，并且刚刚以12亿美元买下美国电子支付业者速汇金(MoneyGram International)。
中国商用飞机有限责任公司(简称“中国商飞”)已完成地面测试，正准备进行首飞，这可能为中国与全球飞机制造商开展竞争的努力带来历史性的促进。