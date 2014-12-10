中国能源：LNG荣景临近结束，中石化希望能脱手部分长期进口协议

**竞争激烈**

能源价格暴跌，可能让转售LNG变得很难，因为亚洲消费者也在争相出脱多余的产品，导致市场供应过剩。

消息人士表示，中石化正在研究办法，以在2016和2017年每年向BP出售至多100万吨产自澳洲项目的LNG。

虽然石油交易商--包括中国交易商通常都会在价格较低时增加长期储备，以防未来供应中断或价格上涨，但存储LNG的成本较为高昂，因为天然气必须仍以液化状态保存在超低温设备中，或者重新汽化后保存到加压气罐中。

LNG市场的下滑也可能结束中国能源企业进军该领域的竞赛。

中石化、中海油 、中国石油集团和中国石油天然气股份有限公司 过去几年都大举投资LNG，以与日本和韩国的对手相竞争。日本和韩国仍是全球LNG两个最大的进口国。

“这是受企业争夺市场份额的推动，”Meidan称。

LNG进口商还面临其它燃料的激烈竞争，比如管道天然气、水力和火力发电以及国内页岩气生产。

“很难从价格上打败火力和水力发电，”一家LNG交易商称，“俄罗斯和中亚天然气管道即将投产，有朝一日中国的页岩气也将加入竞争行列。”

亚洲LNG现货和布兰特原油期货价格对比图表：link.reuters.com/bef63w

中国页岩气资源图表：reut.rs/1kK94H7

全球页岩气资源图表：reut.rs/1zWICgA