中国能源：LNG荣景临近结束，中石化希望能脱手部分长期进口协议

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
**竞争激烈**
能源价格暴跌，可能让转售LNG变得很难，因为亚洲消费者也在争相出脱多余的产品，导致市场供应过剩。
消息人士表示，中石化正在研究办法，以在2016和2017年每年向BP出售至多100万吨产自澳洲项目的LNG。
虽然石油交易商--包括中国交易商通常都会在价格较低时增加长期储备，以防未来供应中断或价格上涨，但存储LNG的成本较为高昂，因为天然气必须仍以液化状态保存在超低温设备中，或者重新汽化后保存到加压气罐中。
LNG市场的下滑也可能结束中国能源企业进军该领域的竞赛。
中石化、中海油 、中国石油集团和中国石油天然气股份有限公司 过去几年都大举投资LNG，以与日本和韩国的对手相竞争。日本和韩国仍是全球LNG两个最大的进口国。
“这是受企业争夺市场份额的推动，”Meidan称。
LNG进口商还面临其它燃料的激烈竞争，比如管道天然气、水力和火力发电以及国内页岩气生产。
“很难从价格上打败火力和水力发电，”一家LNG交易商称，“俄罗斯和中亚天然气管道即将投产，有朝一日中国的页岩气也将加入竞争行列。”
亚洲LNG现货和布兰特原油期货价格对比图表：link.reuters.com/bef63w
中国页岩气资源图表：reut.rs/1kK94H7
全球页岩气资源图表：reut.rs/1zWICgA
(完)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。