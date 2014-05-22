中国可选择支付最多250亿美元的先期费用--俄能源部长

路透5月21日 - 俄罗斯能源部长Alexander Novak周三表示，作为新签署中俄天然气协议的一个选项，中国可能支付最多250亿美元的先期费用。

在被问及中国是否会为未来的天然气供给支付约250亿美元的先期费用时，Novak对媒体称：“最多250亿美元...先期付款是一个选项，有可能。”(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)

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