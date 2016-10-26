中国燃气伙中国保险投资基金成立投资基金 规模100.2亿元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月26日 - 中国大型城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周三称，计划联同中国保险投资基金成立一支能源项目投资基金，规模为100.2亿元人民币。
据公告，拟成立的“中保投中燃（深圳）清洁能源发展基金”将着重参与中国燃气4G（管道天然气、液化天然气、压缩天然气及液化石油气）能源项目投资，推动中国燃气从燃气供应商到综合能源方案提供商转型，共同参与国家能源基础设施建设。
基金的两名有限合伙人中国保险投资基金及中燃燃气实业（中国燃气子公司），认缴出资额分别为70亿元及30亿元。而负责基金管理及运营的普通合伙人深圳市中燃基金管理有限责任公司，出资额2,000万元。
2015年6月末召开的国务院常务会议通过设立中国保险投资基金，旨在以金融创新更好地服务实体经济，基金规模为3,000亿元，首期1,000亿元。
中国保险投资基金的普通合伙人--中保投资有限责任公司于2015年12月正式成立，公司注册在上海自贸区，由27家保险公司、15家保险资产管理公司以及4家社会资本共46家股东单位出资设立。
中国燃气今天收升0.33%，报12.18港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。