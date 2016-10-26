中国燃气伙中国保险投资基金成立投资基金 规模100.2亿元

路透香港10月26日 - 中国大型城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周三称，计划联同中国保险投资基金成立一支能源项目投资基金，规模为100.2亿元人民币。

据公告，拟成立的“中保投中燃（深圳）清洁能源发展基金”将着重参与中国燃气4G（管道天然气、液化天然气、压缩天然气及液化石油气）能源项目投资，推动中国燃气从燃气供应商到综合能源方案提供商转型，共同参与国家能源基础设施建设。

基金的两名有限合伙人中国保险投资基金及中燃燃气实业（中国燃气子公司），认缴出资额分别为70亿元及30亿元。而负责基金管理及运营的普通合伙人深圳市中燃基金管理有限责任公司，出资额2,000万元。

2015年6月末召开的国务院常务会议通过设立中国保险投资基金，旨在以金融创新更好地服务实体经济，基金规模为3,000亿元，首期1,000亿元。

中国保险投资基金的普通合伙人--中保投资有限责任公司于2015年12月正式成立，公司注册在上海自贸区，由27家保险公司、15家保险资产管理公司以及4家社会资本共46家股东单位出资设立。

中国燃气今天收升0.33%，报12.18港元。（完）

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