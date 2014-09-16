中国经济放缓遏制天然气需求 降低LNG买兴

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京9月15日 - 中国2014年天然气需求增速恐会降至三年来最低，明年料续跌，因经济放缓以及不合时宜的上调价格令天然气需求水准远低于看涨一方的预期。
增速放缓意味着需求将很难达到国际能源署(IEA)预期，新的天然气项目恐怕也难以展开，其原本寄望能将这些天然气现货销往中国。IEA在6月时曾称，中国天然气正进入黄金时期。
据业内消息人士称，中国最大的两家天然气进口商之一--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)已调降了液化天然气(LNG)的采购，并预测需求增长至少在未来三年内恐怕都会承压。
IEA预期中国未来五年内的天然气需求将增长90%，到2019年将达到3,150亿立方米，弥补了欧洲和其他地区的增长放缓。这将意味着中国每年天然气需求的增幅将在17.5%。
不过中国石油天然气集团公司则预期中国表观天然气需求将仅攀升9.5%，较2013年减少4.7个百分点。
尽管中国政府为解决雾霾天气加大了天然气的需求，但国内产出的增加，长期的LNG采购以及更多的进口均意味着供给正以较上年更快的速度超过需求。
自2013年年中以来政府一连串的上调天然气价格，总计增加了33%，亦令工业用户承受双重打击。
“从根本上讲价格的上涨将影响需求，”Sanford C. Bernstein & Co分析师Neil Beveridge说道。“在当前的国际能源价格下，需求不可能保持较高的增长。”(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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