新奥能源称按原定条款继续推进对中国燃气收购

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港5月30日电---此前联同中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气(0384.HK)提出收购的新奥能源(2688.HK)周三称,按原定条款继续推进该收购要约,即维持每股3.5港元的收购价格不变.
新奥在一份声明中称,"财团将按照通函中明确的条款继续推进收购程序.维持以每股3.5港元对中国燃气进行收购,而有关交易的其他内容没有任何评论."
分析师认为,中国燃气现价较该收购价高逾9%,可以说这是"注定失败的收购",因为不可能有股东愿意低於市价出让股份.
自从财团发出收购要约以来,中国燃气的主要股东富地石油FOOI.L和韩国SK E&S不断在市场上购买中国燃气的股份,被视为抗逆财团收购行为.随着本月初同样从事城市燃气供应业务的北京控股(0392.HK)母公司北京控股集团以每股4.1港元收购阿曼国家石油公司所持的中国燃气股份,收购战再度升温.
经过数月来的增持,几家主要股东的持股翻番.现时富地石油、北控集团以及SK E&S,分别持有中国燃气17.32%、14.938%及13.09%的股份.
新奥将於7月6日召开股东特别大会,对收购中国燃气要约进行审议,这是收购要约作实的先决条件之一.
去年12月,新奥与中国石化的财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟收购建议被中国燃气的董事会称为"完全未获邀请,属机会主义性质,未能反映本公司之基本价值".由於要约未获中国燃气董事会推荐,现要等待五项先决条件完成,其中包括尽职审查、中国商务部反垄断审批以及新奥股东会批准等等,要约才能正式呈予中国燃气股东考虑.
中国燃气周三升0.26%,报3.83港元;新奥能源升2.56%,报28港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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