上海石油天然气中心将探索海外石油线上交易直通车模式--报载

路透上海7月14日 - 据上海证券报周五报导，中国上海石油天然气交易中心董事长李健表示，在目前现有天然气交易的基础上，未来将积极开发原油、汽油和柴油等石油产品；还将探讨建立海外石油线上交易直通车新模式。

他指出，该交易中心正积极与俄罗斯等国际石油出口大国的交易所（如俄罗斯圣彼得堡交易所）进行交流与合作，探讨建立海外石油线上交易直通车新模式。目前，各项工作正在积极准备，预计在今年内会推出相关产品进行交易。

该交易中心成立之初已制定了“先气后油，先现货后中远期，先国内后国际”的发展规划，而目前上市交易品种只有管道天然气和液化天然气。

该交易中心于2015年7月1日启动试运行，2016年11月26日正式上线运行。2016年该交易中心就完成交易305亿立方米，占全国消费量的8%。交易中心今年的天然气交易量目标为500亿立方米，占全国消费总量的12%，较去年增加了4个百分点。

“如果今年能实现500亿立方米的交易目标，在天然气现货单一指标上，交易中心就稳居亚洲第一、世界前茅。”李健指出。

国家发改委等多部委7月初印发《加快推进天然气利用的意见》，提出要提高天然气在中国一次能源消费结构中的比重，逐步将天然气培育成为国内现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右；到2030年，力争将这一比例提高到15%左右。

该意见还明确提到，要健全天然气市场体系，支持天然气交易中心有序建设和运营，鼓励天然气市场化交易。（完）