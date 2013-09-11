中油燃气否认合资公司原董事长被带走调查

路透香港9月11日 - 中国城市燃气供应商--中油燃气集团有限公司(0603.HK)周三发布通告澄清媒体报导，指其与昆仑能源(0135.HK)的合资公司前董事长被有关部门带走之消息不实，其股份将于下午恢复交易。

中油燃气在联交所一份声明中称，注意到今日在互联网及媒体上有报导指公司之附属合资公司中油中泰之前任董事长苏士峰正接受中国内地调查。

“经查证，苏士峰的退休生活一切正常，公司确认有关报导与事实不符。”公告并称，董事局进一步重申公司及其附属公司从事的天然气业务继续健康稳步发展。

此前国内媒体的报导指出，原中石油管理局长、党委书记，中油中泰董事长苏士峰已被相关部门带走。中油中泰、华油集团与昆仑系，过去几年业务交往频繁，而中石油集团近年积极扩充城市管道燃气业务，或将是此次贪腐案的焦点之一。

昆仑能源为中国石油(0857.HK)(601857.SS)旗下主力发展天然气终端业务的子公司，原昆仑能源董事长兼中石油副总裁、董事会秘书李华林此前与中石油其余两名高层因严重违纪被中国有关部门调查。

除了上市公司三名高层之外，母公司中石油集团副总经理王永春以及原中石油董事长蒋洁敏亦先后受查，事件似乎牵连至与中石油有业务往来的企业，主要承包化工项目工程服务的民营企业惠生工程(2236.HK)于上周初称，其控股股东兼公司主席华邦嵩现正协助中国有关机关进行其调查工作，公司股份停牌至今。

中油燃气持有与昆仑能源合资公司中油中泰的51%股权，中油中泰是中油燃气的重要业务来源之一。中油燃气今年上半年的营业额约28亿港元，净利约1.6亿港元。

该股今早暂停买卖，停牌前周二收报1.07港元，过去一个月累计跌逾25%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。