“十三五”将加大油气开发 大幅提高可再生能源比重--报载

路透北京9月29日 - 中国国家能源局规划司有关人士周六在中国能源革命高峰论坛上透露，“十三五”（2016-2020年）能源规划将对国家能源布局进行优化。将加大油气开发力度和大幅提高可再生能源比重。未来可再生能源补贴将设总额限制。

中证报援引国家能源局规划司有关人士表示，“十三五”能源规划将提出七大战略任务：提高国内能源产量，推进节能提效，优化能源结构，大力发展水电、核电、风电、太阳能、地热能，鼓励能源国际合作，推进能源技术和体制创新，加强能源监管。目标是在能源安全、效率和清洁化三者之间找到平衡，实现能源可持续发展。

“其中近海油气开发带是“十三五”规划新增内容。”这位人士称。

此外，在能源输送方面，到2020年，全国煤炭铁路运输能力达30亿吨，成品油输送能力达2.5亿吨，天然气输送能力达4,800亿立方米，天然气主干道里程达12万千米，西电东送总规模力争达到3亿千瓦。

这位人士进一步介绍，作为合理控制能源消费总量的大头，“十三五”能源规划一项重点就是降低煤炭消费总量。在煤炭开发方面，将以14个大型煤炭基地为重点集约开发煤炭，稳步开发9大煤电基地。推行区域差别化开发政策，“十三五”期间将优先开发蒙东、黄陇、陕北三个基地，鼓励发展宁东、神东、山西三个基地，限制发展冀中、鲁西、河南、两淮等区域，优化发展新疆作为储备。

“十三五”末，力争煤炭占一次能源消费比重下降到60％以内，2030年下降到50%左右。

同时，“十三五”期间将加大油气开发力度。”在八大石油生产基地中，传统的大庆、胜利都在减产，未来有增长潜力的是新疆的准噶尔、塔里木，长庆、陕北等地，还有海上油田。在天然气方面，‘十三五’目标是2020年供应量达4,000亿方立方米，在一次能源消费中的比重上升到10%。”这位人士介绍。

在电力方面，优化水电开发时序，重点建设西南大型水电基地，2020年前重点开发雅砻江、大渡河、金沙江、澜沧江等河流，2020年后重点开发怒江和雅鲁藏布江。到2020年，力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右。

**大幅提高可再生能源比重**

上述人士并透露，到2020年，风电和光伏发电装机将分别达2亿和1亿千瓦以上。前者是“十二五”目标的一倍，后者是“十二五”目标的五倍。

此外，将以市场需求引导风电开发。加强集中风资源开发、稳妥推进海上风电、因地制宜开发分散风能。在光伏发电方面，扩大屋顶分布式光伏发电应用规模，有序推进光伏基地集中开发，未来分布式将占主导。

这位人士表示，“十三五”可再生能源面临的一大压力是经济性要求。2020年风电价格将与煤电上网电价相当，光伏发电与电网销售电价相当。这相当于风电从目前每度0.6元降到0.4元，太阳能从每度0.9元降到0.6-0.7元。目前风电价格降价已在酝酿，未来降价力度会更大。

”可再生能源补贴今后将有总额限制，以后每年都会有相关政策出台。新能源发电企业只有主动提高技术水平，把成本降低才能获得市场竞争力。”这位人士认为。

这位人士并称，核电“十三五”还是要大发展优先发展。按照核电中长期规划，到2020年运行核电装机容量达到5,800万千瓦，在建3,000万千瓦。“现在进度略慢一点，2020年投产预计只有5,300万千瓦左右。”

据该人士透露，“十三五”能源规划编制今年6月启动，计划于年底形成基本思路，2016年上报。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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