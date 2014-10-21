2013年中国油气探明储量均大幅增加

路透北京10月21日 - 新华社周二援引中国年度矿产资源报告显示，2013年油气探明储量均实现大幅增加，石油探明储量新增10.83亿吨，天然气探明储量新增6,159.11亿立方米。

这份在2014中国国际矿业大会上发布的报告称，自2011年起，中国实施找矿突破战略行动。三年来，全社会找矿投入累计超过3,500亿元人民币，80%以上源于社会资金。

新发现大中型矿产地451个，主要矿产新增察明储量显着。与之前相比，45种主要矿产中有37种矿产的探明储量增长，其中煤、天然气、铜等22个矿种储量增幅在两位数以上。仅去年，中国地质勘查投入1,246亿元，全年完成钻探工作量2，232万米。

报告称，为修复开矿后生态环境，中国自去年起全面实施矿山地质环境治理恢复保证金制度，全国31个省份相继出台有关管理办法，以保证金制度督促、约束矿山企业进行矿山地质环境保护与治理恢复。

26个省份建立了由省级财政投入的矿山地质环境治理专项资金，累计达92亿多元；14个省份的部分地市建立了由市级财政投入的矿山地质环境治理专项资金，累计达29.8亿元。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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