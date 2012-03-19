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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 19日 星期一 12:18 BJT

发改委周二或调整成品油零售价格--息旺能源

中国息旺能源(C1)引述消息人士称，国家发改委价格司周一下午将召集会议，或决定於周二调整成品油零售价格。C1网站报导援引接近发改委人士称，发改委价格司周一下午召集会议，根据以往惯例，或是调整成品油零售价的先兆。路透

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