中国再度上调成品油价

中国发改委宣布自周二起上调成品油价格6-7%，汽、柴价格每吨均提600元人民币，全国平均90号汽油和0号柴油每升分别提高0.44元和0.51元，涨幅超预期为2009年6月以来最大。不过业内人士预计此次调价对国内通胀影响有限。中国上次调整油价是在2月8日，幅度为300元/吨,为年内首次涨价。路透