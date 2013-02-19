中国成品油零售价周三起将每吨上调250-300元--安迅思息旺能源

乐视网料一季度净利同比基本持平 各业务线回归稳定增长态势
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。
路透北京2月19日 - 中国行业网站--安讯思息旺能源周二称,国家发改委将自周三(20日)起上调成品油零售价,预计每吨调高250-300元人民币.
刊登在安讯思息旺能源网站上的信息显示,"发改委今晚凌晨将上调国内成品油零售价,幅度未明,预计在250-300元/吨."(完)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。