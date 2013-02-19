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中国财经 | 2013年 2月 19日 星期二 15:53 BJT

中国成品油零售价周三起将每吨上调250-300元--安迅思息旺能源

路透北京2月19日 - 中国行业网站--安讯思息旺能源周二称,国家发改委将自周三(20日)起上调成品油零售价,预计每吨调高250-300元人民币.

刊登在安讯思息旺能源网站上的信息显示,"发改委今晚凌晨将上调国内成品油零售价,幅度未明,预计在250-300元/吨."(完)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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