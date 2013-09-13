发改委周六起分别上调汽、柴油价格90和85元/吨

中国建行去年MPA考核B档 拟出台的理财新规影响不大--高层
路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
路透北京9月13日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，将汽、柴油价格每吨分别提高90和85元人民币。 这是其按现行成品油价格形成机制，连续第三次上调成品油价格。
发改委网站通知称，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升均提高0.07元。此次调价的执行时间为9月13日24时，也就是本周六起。
通知并要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，保障成品油市场稳定供应。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透上海3月30日 - 中国城商行表外业务的风险正受到监管层的关注。两位消息人士周四透露，银监会正在调研摸底城商行表外业务开展情况，重点关注非保本理财业务中固收类、非标类和权益类等业务的主要投向，以及非标投资和结构化产品劣后级投资的潜在风险。