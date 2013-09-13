版本:
中国
中国财经 | 2013年 9月 13日 星期五 17:17 BJT

发改委周六起分别上调汽、柴油价格90和85元/吨

路透北京9月13日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，将汽、柴油价格每吨分别提高90和85元人民币。 这是其按现行成品油价格形成机制，连续第三次上调成品油价格。

发改委网站通知称，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升均提高0.07元。此次调价的执行时间为9月13日24时，也就是本周六起。

通知并要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，保障成品油市场稳定供应。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐