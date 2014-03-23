2015年底前全面建立居民生活用气阶梯价格制度-发改委

路透北京3月21日 -中国国家发展改革委周五公布建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见，明确将居民用气划分为三档，价格实行超额累进加价。2015年底前所有已通气城市均应实施。

发改委网站文件指出，第一档用气量，按覆盖区域内80%居民家庭用户的月均用气量确定，保障居民基本生活用气需求；第二档用气量，按覆盖区域内95%居民家庭用户的月均用气量确定，体现改善和提高居民生活质量的合理用气需求；第三档用气量为超出第二档的用气部分。

“各档气量价格实行超额累进加价，第一、二、三档气价原则上按1:1.2:1.5左右的比价安排。各档具体气量和气价由各地结合当地实际确定。”指导意见规定。

指导意见提出，各地应结合当地气候、采暖用气需求等情况，单独制定独立采暖用气阶梯价格制度。独立采暖用气分档气量和气价的确定，应统筹考虑不同采暖成本的衔接，着重保障基本住房面积的采暖需求。

发改委要求，今后凡制定或调整居民生活用气销售价格的城市，要同步建立起阶梯价格制度；已实行阶梯气价的城市，要根据指导意见进一步完善相关政策。

中国天然气人均资源占有量不到世界平均水平的10%。由于天然气消费持续快速增长，2013年天然气对外依存度已超过30%。但长期以来，中国实行居民用气低价政策，居民气价明显低于工商业等其他用户价格。（完）

(发稿 张晓翀; 审校 黄凯)

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