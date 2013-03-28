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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 28日 星期四 11:26 BJT

发改委否认天然气4月大幅涨价传闻

近日有关“天然气4月将大幅涨价”的传闻，导致中国多省民众排队抢气。对此国家发改委周三予以否认，称涨价消息完全不实，属无稽之谈。周三发改委宣布下调油价，亦决定调整成品油价格形成机制，包括缩短调价周期、取消4%波幅限制并调整挂靠油种等。路透
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