发改委上调非居民用天然气价格 民用价格不调整

中国浙能电力洽购巴西Belo Monte水力发电大坝股权--消息
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
路透北京6月28日 - 中国国家发展和改革委员会周五宣布，自7月10日起，调整非居民用天然气门站价格，居民用天然气价格不作调整。调整后，全国平均门站价格由每立方米1.69元人民币提高到每立方米1.95元。
发改委通知规定，此次非居民用天然气价格调整，将天然气分为存量气和增量气。存量气门站价格每立方米提价幅度最高不超过0.4元人民币，其中化肥用气最高不超过0.25元。增量气门站价格按可替代能源（燃料油、液化石油气）价格的85%确定。
发改委在3月时发布新闻稿称，天然气价格的调整直接关系千家万户的切身利益，国家对调整居民天然气价格有严格的程序规定，地方如需调整居民用天然气价格，必须事先召开听证会，广泛听取社会各方面的意见，否则不得调整。(完)
欲了解详情，请点选发改委网站：(here)
(发稿 丁琦；审校 林高丽)
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路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。