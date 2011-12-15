中国燃气称中石化和新奥燃气的收购建议"未能反映基本价值"

中国城市燃气供应商--中国燃气称，中石化和新奥燃气的收购建议''未能反映本公司之基本价值''，而且''完全未获邀请，属机会主义性质''。 据此前收购建议，中石化与新奥燃气提出按每股3.5港元的作价，收购中国燃气所有已发行股份，涉资167亿港元；并拟在交易完成後保留中国燃气的上市地位。路透