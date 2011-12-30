专访：Fortune Oil不考虑出售中国燃气股份 但乐与中石化合作

路透香港12月30日电---英国上市的Fortune Oil(富地石油)FOOI.L周五表示,该公司是於11月开始在市场吸纳中国燃气(0384.HK)股份,入股是作为长线策略投资,故不会接受中石化(0386.HK)提出以每股3.5港元收购中燃的要约,但对中石化友好合作持开放态度.

富地石油稍早公布,继稍早公司在市场吸纳约9,400万股,或2.15%的中国燃股份後,其与中国燃气大股东刘明辉组成一家50/50的合营企业--China Gas Group Limited.该合营连同刘明辉个人持股,将持有中国燃气逾一成股权,为最大的持股单位.

"我们(对中国燃气)不是投机,而是看好公司有非常吸引的发展."富地石油总裁郑乾本接受路透专访时表示.

"(中国燃气)这是我们的长线策略投资,从我们的角度,我们对於与中石化'友好合作'持开放态度."他说.

富地石油首席财务官莫贵标称,公司很早以前已留意中国燃气这家公司,并於11月开始在市场吸纳其股份,平均买入价约为每股3.1港元.而中石化与新奥能源(2688.HK)则是於本月中提出按每股3.5港元全面收购中国燃气.

"我们不会考虑卖(中国燃气股)."他说.

被问到假如中石化提高出价会否愿意出售中燃股权时,莫贵标则不作评论,并表示会视乎市场情况.

"中石化不是要将中国燃气私有化,我们作为股东,双方也能有合作."他说.

总部设於香港的富地石油,主要在中国从事石油和天然气投资,公司最大股东为远东发展(0035.HK)邱氏家族的邱达强,持股36.5%,而嘉里建设(0683.HK)母公司嘉里集团则持股4.6%.

郑乾本表示,富地石油本身与中石化是合作夥伴,下属一些项目有合资的关系,而公司看好中国的燃气市场有庞大发展潜力.

中国燃气周五午盘初段微上升0.56%,报3.58港元,高於中石化等提出3.5港元的收购价.市场揣测中石化及新奥或需提高出价以增吸引力.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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