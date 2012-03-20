中国燃气获主要股东增持 中石化财团收购再延期

中国重要财经新闻一周回顾
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透香港3月20日电---香港证监会最新资料显示,中国燃气(0384.HK)在过去三个交易日再度获其主要股东--英国富地石油FOOI.L增持股份;另一方面,中国石化(0386.HK)(600028.SS)财团又再延长对中国燃气的收购要约期限.
资料显示,富地石油于截止本周一为止的三个交易连续增持中国燃气的股份,涉资共726万港元,令其持股比例由14.04%升至14.08%.
另一方面,中石化与新奥能源(2688.HK)的财团宣布对中国燃气收购要约的最後截止日期延长至5月15日,原为3月31日.财团称,中国商务部已於3月2日正式受理要约人联合提交的反垄断审查申请,现反垄断审查正在进行中,惟至今还没有获得所需批准.
"如果在修订的最後截止日期之日或之前先决条件仍未获得满足,要约人可能按照要约公告的条款进一步延长最後截止日期."公告称.
财团并表示,新奥能源预计最迟於4月30日向其股东寄发通函.作为对中国燃气要约先决条件之一,新奥须取得其股东会的批准,故有需要寄发股东通函以确定股东特别大会安排.
去年12月,财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟交易未获中国燃气董事会推荐,故财团正等待相关中国法律法审批、新奥股东大会批准等先决条件完成後,其收购要约方可实施.
中国燃气周二收升1.6%,报3.82港元;过去一个月累计涨1.9%.大盘恒生指数.HSI今日则跌1.08%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
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