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中国财经 | 2012年 10月 15日 星期一 18:31 BJT

中国燃气称中石化将认购其股份 双方并开展战略合作

路透香港10月15日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周一称,与中国石化(0386.HK)(600028.SS)签订战略合作框架协议,其中包括由中石化认购中国燃气的股份.

中国石化与新奥能源(2688.HK)刚刚撤回对中国燃气的全面收购建议,中国燃气旋即公布中石化更紧密合作.

中国燃气在联交所一份声明中称,该公司与中石化今天订立战略合作框架协议,据此,双方同意实施若干战略性的措施,和董事会同意中石化及中国燃气其他战略股东认购中国燃气股份或以其他方式向中国燃气作出投资.

"中石化认可中国燃气于中国城市燃气分销行业的重要地位,以及集团之优良项目组合和发展空间能与中石化天然气和液化石油气业务发展有高度互补性."公告称,至于认购或其他投资的条件将由各方再作讨论.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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