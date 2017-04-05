中国燃气加快雄安新区等京津冀地区业务布局 盘初涨近10%

路透香港4月5日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)公布加快包括雄安新区在内的京津冀地区业务布局，周三盘初股价涨近10%，创近20个月高位。

中国燃气周二晚间公告，该公司目前在京津冀地区已经与7个城市签署了清洁能源战略合作框架协议，截至3月底止新签约乡镇气代煤用户50万户（包括雄安新区2万户），并在未来三年内继续拓展京津冀地区天然气相关的各项业务的投资建设。

该股盘初一度涨9.56%，触及13.78港元，为自2015年8月以来高位。香港时间10:01，该股升8.62%，报13.86港元。

中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。

消息刺激香港上市的相关概念股周一股价猛涨，其中水泥股金隅(2009.HK)盘中涨幅一度达46%。周二为香港假期休市。

金隅H股周三继续上扬，一度升21%至5.25港元的23个月高位；A股(601992.SS)今早复市亦涨停。（完）

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