中国燃气加快雄安新区等京津冀地区业务布局 盘初涨近10%

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月5日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)公布加快包括雄安新区在内的京津冀地区业务布局，周三盘初股价涨近10%，创近20个月高位。
中国燃气周二晚间公告，该公司目前在京津冀地区已经与7个城市签署了清洁能源战略合作框架协议，截至3月底止新签约乡镇气代煤用户50万户（包括雄安新区2万户），并在未来三年内继续拓展京津冀地区天然气相关的各项业务的投资建设。
该股盘初一度涨9.56%，触及13.78港元，为自2015年8月以来高位。香港时间10:01，该股升8.62%，报13.86港元。
中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。
消息刺激香港上市的相关概念股周一股价猛涨，其中水泥股金隅(2009.HK)盘中涨幅一度达46%。周二为香港假期休市。
金隅H股周三继续上扬，一度升21%至5.25港元的23个月高位；A股(601992.SS)今早复市亦涨停。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。