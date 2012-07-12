中国燃气遭前高管减持 北控则大笔增持

专访：证券监管新政气象万千 QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事
路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。
* 刘明辉减持逾3亿港元中国燃气股份--证监会
* 北控集团斥资逾4亿港元增持中国燃气股份--证监会
* 富地石油称刘明辉减持属"个人行为"
* 有分析师质疑刘明辉是否售股予北控集团
记者 雷美珍
路透香港7月12日电---中国燃气(0384.HK)收购战再掀波澜,其前董事总经理刘明辉突然摆脱与富地石油FOOI.L合伙,出售逾3亿港元中国燃气股份;另边厢北控集团再度大手增持中国燃气逾4亿港元的股份.
根据香港证监会资料显示,刘明辉周三(11日)按每股4.03港元,出售7,952万股中国燃气股份,套现3.2亿港元.同时,北控集团按每股3.99-4.10港元,购入中国燃气约1.03亿股股份,涉资约4.14亿港元.
事件引起有分析师质疑,在刘明辉和北控集团交易当日,中国燃气的股份交易量只有1.13亿股股份,几乎等於北控集团购入的股份数量,换言之刘明辉出售的股份很大机会已落入北控集团手里.从监管机构角度而言,刘明辉与富地石油被视为中国燃气股份的单一名持有人,如果刘明辉向北控集团售股,理应要作出澄清.
富地石油与刘明辉原本共持有中国燃气17.8%的股份,其中14.3%乃透过双方合资的"China Gas Group Limited"持有,余下则为刘明辉个人持股.
富地石油财务总监莫贵标接受路透查询时称,富地石油於周三晚接获刘明辉的律师通知出售股份事宜,而刘明辉是次出售的股份来自其私人持股,与合资公司无关.至于刘明辉售股原因以及买方身份,富地石油并不知情.
"富地石油与北控集团绝对无关连."他说.
**富地与北控绝无关连**
至于为何刘明辉不选择向富地石油出售股份,莫贵标只说,"富地石油与刘明辉的合资协议,只涉及刘明辉名下的2亿股持股,其余逾1.5亿股则由刘私人持有."
本次减持後,刘明辉仍私人持有中国燃气约7,400万股股份.而富地石油在中国燃气的持股则由17.8%降至15.99%.
北控集团则仍然是中国燃气的单一最大股东,持股由17.959%升至20.303%.北控集团为北京控股(0392.HK)的母公司.
刘明辉过往被视为中国燃气的灵魂人物,因他一手带领中国燃气走到今天的发展,并引入多家外资策略投资股东,包括韩国SK能源003600.KS旗下的SK E&S、印度GAIL(GAIL.NS)、亚洲开发银行等等.
2010年底刘明辉与另一名高层黄勇因涉嫌侵占罪而深圳公安拘查,自此公司受到管治危机阴霾困扰,并对股价造成沉重打击.经过一年调查仍未正式定案,其後据国内媒体指刘明辉已获保释.
同业对股价低迷的中国燃气虎视眈眈,至去年12月新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)终於出手,提出每股3.5港元的收购建议,但被中国燃气董事会指为"完全未获邀请,属机会主义性质,未能反映本公司之基本价值".
外界普遍视新奥-中石化财团的"低价"收购不会成功,因此吸引富地石油、北控集团以及中国燃气现有股东韩国SK E&S在这段期间争相购买中国燃气的股份,以取得这家燃气公司更多控制权,扩大其在中国天然气市场发展空间.
中国燃气周四收跌0.75%,报3.98港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯/林高丽
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