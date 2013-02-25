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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 25日 星期一 09:47 BJT

中国2月25日起上调成品油价

中国国家发展改革委网站周日晚间刊登新闻稿，宣布自周一零时起上调国内成品油价格，国内汽油和柴油价格分别每吨涨300元人民币和290元，这是中国今年来首次调整汽柴油价格。图为北京高速公路旁的一家加油站。路透
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