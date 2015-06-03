（更正）焦点：中国经济转向消费导向成长 推动汽油需求跳增（5月22日）

(更正：因英文原文有误，内文第二段改为今年柴油产量料仍较汽油高出约33%”，非“33%”；柴油与汽油产量可望在下一个十年不再有差距的说法，消息来源改为一名交易员，非Wood Mackenzie)

路透新加坡5月22日 - 中国经济转向消费导向型的成长，正推动这个全球最大能源消费国的汽油需求加速增加，随着愈来愈多的中产阶级消费者购买更大型的汽车，汽油可能将挑战柴油的市场主导地位。

根据顾问公司Wood Mackenzie数据所得出的计算结果，今年柴油产量料仍较汽油高出约33%，两者差距在五年内有望缩减一半。

一名交易员表示，柴油与汽油产量可望在下一个十年不再有差距。

柴油和汽油的重要性在全球各地各不相同，主要是因为汽车和产业的使用情况。在中国，大多数的汽车使用汽油，北美的情况也差不多，当地有近九成的私家车使用汽油，但在欧洲，则有逾半数的汽车是使用柴油。

中国柴油和汽油使用情况的更迭，将需要有数以十亿美元计的投资投入新的炼厂或着进行转换，以期符合需求的转变。

“这两种燃油的消耗量差距将进一步收窄，因为未来五至10年汽油用量增速将超过柴油，”Wood Mackenzie中国下游业务顾问Fu Feng表示，这凸显出中国以投资主导的成长模式发生转变。

中国公布的数据显示，4月投资增速降至近15年新低。

中国决策者鼓励减少低技术制造业投资，这将对柴油需求产生最大影响；因为卡车、机械和重型设备都是柴油使用大户。

虽然经济成长放缓打击了总体汽车销量，但汽油需求却因运动型车(运动休旅车，SUV)销量增长加速而受益；这些大排量车型需要消耗更多燃油。

根据全国乘用车市场信息联席会的数据，去年SUV零售销量增加逾三分之一至382万辆，自2012年以来上升了一倍多。

Fu Feng表示，2015年中国汽油需求料将增加8%，柴油需求增幅料不到1%。

他说，2016年至2020年，汽油需求年增幅料在5.5%，柴油需求增幅为1.7%。

**炼厂改变策略**

仅在四年前，中国炼厂还竞相提高柴油产量以缓解供应短缺局面。但到2014年，它们又不得不改变策略，以减少柴油产量为代价，增加汽油产量。

“一定程度上受汽油零售价下跌影响，过去六个月汽油需求远远好于柴油需求，我认为这点令炼厂也感到意外，”跟踪燃油流动情况的一位业内人士说。

据炼油行业的知情人士称，目前柴油产量占中国炼厂总产量的35%左右，相当于每日生产360万桶柴油，而在几年前，该比例为45%。

另据Wood Mackenzie的数据显示，中国炼厂目前的汽油产量为每日270万桶，占炼厂总产量的26.3%，这一占比高于2012年的22.3%。

这家咨询公司还说，未来五年，中国汽油供应将平均增加约16万桶/日，而柴油供应料增加9万桶/日。

FGE Asia驻北京的副董事长说，未来几年，炼厂可能会加大投资力度，以提高汽油产量。

该能源咨询公司预计，到2020年，中国柴油产量将降至汽油产量的1.2倍，低于去年的1.4倍和2012年的1.7倍。

Wood Mackenzie说，中国计划在未来五年投资重油催化裂化装置，日产能为45万吨汽油。(完)

(编译 戴素萍/王颖/汪红英；审校 杜明霞/龚芳)

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