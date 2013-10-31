周五零时起汽、柴油价格每吨均下调75元--发改委

发改委表示，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据10月31日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期应降未降金额确定的。9月底以来，受中东局势逐渐缓和等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格小幅下跌。

根据今年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。(完)