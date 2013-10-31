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中国财经 | 2013年 10月 31日 星期四 17:18 BJT

周五零时起汽、柴油价格每吨均下调75元--发改委

路透上海10月31日 -中国国家发展和改革委员会周四表示，自周五(11月1日)零时起，国内汽、柴油价格每吨均下调75元人民币。

发改委网站新闻稿称，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升均降低0.06元。

发改委表示，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据10月31日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期应降未降金额确定的。9月底以来，受中东局势逐渐缓和等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格小幅下跌。

发改委上次调整成品油价格是在今年9月30日，当时汽、柴油价格每吨分别下调245和235元人民币。

根据今年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。(完)

欲浏览发改委调价通知原文,请点选链接:(here)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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