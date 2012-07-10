发改委周三起下调汽、柴油零售价

3月20日在安徽合肥拍到的加油站内的场景。 REUTERS/Stringer

(新增发改委通知)

路透北京7月10日电---中国国家发展改革委周二宣布将汽油和柴油价格分别下调4.6%和4.8%,这是其连续第三个月下调成品油价格,以追赶持续下行的国际原油价格.

发改委通知称,将自本周三(11日)零时起将汽、柴油价格每吨分别降低420元和400元人民币,相当於零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.31元和0.34元.

发布在发改委官方网站上的公告称,此次国内成品油价格调整,主要是按照现行国内成品油价格形成机制,根据近期国际市场油价变化情况决定的.

截止7月9日,国内油价挂钩的国际市场三种原油连续22个工作日移动平均价格下跌超过4%,达到国内成品油价格调整的边界条件."据此,国家决定及时下调国内成品油价格."公告称.

发改委并表示,各级价格主管部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序;中石油(0857.HK)(601857.SS)、中石化(0386.HK)、中海油(2883.HK)(601808.SS)三大公司应保持合理库存,保障成品油的市场稳定供应。

今日稍早时间,行业资讯机构安迅思息旺能源(ICIS)已披露了内容相同的调价信息.

今年以来,国际原油期货价格先涨後跌,发改委相应於2月和3月两次上调成品油价格,5月和6月两次下调.(完)

欲了解更多详情,请点选中国国家发展和改革委员会(www.ndrc.gov.cn)

--发稿 黄运涛; 审校 黄凯

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